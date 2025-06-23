Готовность капитального ремонта дома на Пионерской улице проверили в Красногорске

Депутат Московской областной Думы Роман Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богдан Андриянов проверили капитальный ремонт дома № 12 на Пионерской улице. Мероприятие провели в рамках парламентского контроля.

В доме обновляют фасад и кровлю. Предварительный срок окончания работ — середина августа 2025 года.

«Провели мониторинг в рамках парламентского контроля. Да, мы не эксперты, но можем на свой взгляд, субъективно, оценить качество работ, и насколько они находятся в графике. На этом объекте видим, что подрядчик ответственный», — прокомментировал Роман Володин.

На осмотре присутствовали жители. Они обратили внимание на то, что необходимо отремонтировать внутридомовые сети. Инициативу жильцов зафиксировали. В будущем ее постараются реализовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.