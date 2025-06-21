Готовность капитального ремона школы в щелковском поселке Монино достигла 75%

В поселке Монино городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт здания школы № 24 имени Степана Красовского на Комсомольской улице. Готовность объекта составила уже 75%.
Сейчас специалисты занимаются отделкой фасада и внутренних помещений. В здании школы обновили крышу, поменяли все инженерные сети, реконструировали фасад и входную группу. Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».
После обновления в здании учебного заведения общей площадью 2334,4 квадратных метров поставят новую мебель и современное оборудование. Помимо этого, благоустроят прилегающую к школе территорию, где по просьбам родителей установят велопарковку. Все работы планируют завершить ко Дню знаний.
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