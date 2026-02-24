Готовность к весенним паводкам проверили в Одинцове

В Одинцове прошли учения, направленные на проверку готовности к весеннему половодью. Специалисты оценили, насколько оперативно службы смогут отреагировать в случае подтопления улиц и домов.

Смотр организовали на базе пожарно-спасательной части. Участие приняли сотрудники МВД, спасатели из Центра гражданской защиты, а также работники «Одинцовской теплосети» и электрических сетей. К проверке подключились специалисты «Мособлгаза» и управления благоустройства. Именно эти службы взаимодействуют при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В ходе смотра участники внимательно осмотрели технику, которая может понадобиться во время паводка. Они оценили слаженность действий личного состава при угрозе подтопления. Всего в проверке задействовали 25 человек и девять единиц спецтехники.

«Такие учения позволяют нам убедиться, что все службы работают как единый механизм. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы защитить жителей и их имущество», — отметил представитель спасательного ведомства.