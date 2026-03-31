Готовность к пожароопасному сезону проверили в Можайске

27 марта в Можайском округе прошло выездное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участие в нем приняли первый заместитель председателя комиссии Мария Азаренкова, руководители профильных управлений администрации, представители отдела по земельному контролю, начальники территориальных отделов округа, а также руководители экстренных служб и организаций, задействованных в обеспечении пожарной безопасности.

В формате выездного заседания комиссия детально оценила готовность сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону. С докладами выступили директор Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, заместитель начальника 61-й пожарно-спасательной части Владимир Мохначев, начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС администрации округа Николай Деревнин, начальник отдела сельского хозяйства и экологии Юлия Ракова, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу Вячеслав Завьялов. В своих выступлениях они подробно остановились на мерах по предупреждению ландшафтных и лесных пожаров, готовности техники, обеспечении водой населенных пунктов и взаимодействии с собственниками земель.

По данным, озвученным на заседании, под охраной Бородинского лесничества находится 124,6 тысячи гектаров лесного фонда. Техническая готовность составляет 98,59%, а в сводную группировку сил и средств округа войдут 59 единиц спецтехники и около 350 человек личного состава.

Система видеомониторинга из семи камер охватывает 95% лесных массивов. Для контроля за «слепыми зонами» усилено наземное патрулирование. Особое внимание уделено 10 населенным пунктам и 10 садоводческим товариществам, подверженным угрозе лесных пожаров: здесь запланированы опашка, ремонт пожарных водоемов и установка новых гидрантов.

По итогам обсуждения комиссия установила муниципальный уровень реагирования на ландшафтные пожары, что позволит оперативно принимать решения при возникновении угрозы. Участники заседания подчеркнули, что главная задача предстоящего сезона — не только оперативное тушение возможных возгораний, но и их предотвращение, включая контроль за сельскохозяйственными палами и состоянием минерализованных полос. Все поручения, данные в ходе заседания, взяты на контроль для своевременного исполнения.