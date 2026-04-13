Готовность к пожароопасному периоду обсудили в Пушкино

В Подмосковье прошло совещание по подготовке к пожароопасному периоду с участием глав муниципалитетов. В обсуждении принял участие глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Рабочую встречу провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основной темой стала готовность региона к сезону повышенной пожарной опасности, который ежегодно начинается весной.

В Пушкинском округе уже приняли ряд мер для снижения рисков возгораний. Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты проверили готовность экстренных служб, оценили оснащение техники и укомплектованность личного состава.

В ближайшее время в округе создадут противопожарные разрывы. Также обеспечат доступ спецтехники к водоемам, чтобы при необходимости можно было оперативно забирать воду для тушения.

Параллельно в муниципалитете идут сезонные работы по благоустройству. Коммунальные и дорожные службы перешли на летний режим. Улицы очищают от мусора, на дорогах проводят ямочный ремонт, обновляют разметку и приводят в порядок автобусные остановки.

«Территория приводится в порядок после зимы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей», — заявил Максим Красноцветов.

Глава округа также сообщил о проведении общеобластного субботника, который назначен на 25 апреля. Основной площадкой станет берег реки Уча в Ивантеевке. Время начала будет объявлено дополнительно.