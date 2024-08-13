Готовность к отопительному сезону в Пушкинском округе достигла 56%

Совещание под руководством губернатора Подмосковья прошло в Пушкинском. На нем обсудили помощь жителям Курской области и подготовку к отопительному сезону. Сейчас работы по второму пункту проведены на 56%.

Главной темой совещания стала помощь жителям Курской области. Так, сейчас Подмосковье принимает эвакуированных с территории детей и взрослых и размещает их в загородных лагерях. Также людей обеспечивают горячим питанием, одеждой, медицинской и другой профильной помощью.

Встреча прошла под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В совещании поучаствовал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«На территории Пушкинского расположен лагерь „Родник“, где также размещены жители Курской области. Сегодня вместе с коллегами посетили лагерь. Проработаны вопросы по устройству детей в школы и детские сады, во время учебного года будет организован трансфер», — сказал Максим Красноцветов.

Другой темой совещания стала подготовка к отопительному сезону. В округе 1804 многоквартирных дома, работы завершили более чем в 1000 домов. Проверки идут в графике, проблемы оперативно решают. Сейчас готовность составила 56,5%.

Поговорили и состояние гидротехнических сооружений, в Пушкинском округе их 26. Капремонт уже провели на мостах-плотинах на реке Уче в Ивантеевке и на Кудринском шоссе в Пушкино, а также на плотине на реке Вори в Красноармейске. Там обновили асфальт и установили светофоры.

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