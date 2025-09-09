Готовность к отопительному сезону проверили в Павловском Посаде

В округе завершена активная фаза подготовки к предстоящему отопительному сезону, направленная на обеспечение надежного и бесперебойного тепло- и водоснабжения жителей. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов лично проинспектировал готовность объектов Мособлводоканала, убедившись в завершении ключевых мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Ведем масштабные работы по модернизации ключевых объектов коммунальной инфраструктуры и систем тепло- и водоснабжения в Павловском Посаде. В парк „Меленки“ уже доставили материалы для замены первых 700 метров трубопровода из запланированных 1,2 километра. Это позволит без перебоев обеспечить подачу тепла и воды в зимний период», — сообщил Денис Семенов.

Реконструкция в «Меленках» включает в себя замену устаревших труб. По информации администрации округа, в ближайшее время строители приступят к активной фазе работ. Помимо работ в «Меленках», масштабная модернизация проводится и на других объектах. В частности, на котельной «Городок» установлены два энергоэффективных котла, ведутся работы по монтажу системы химводоподготовки, а также нового насосного оборудования.

По итогам проведенных работ, готовность Павловского Посада к отопительному сезону оценена в 100%. Несмотря на это, работы по дальнейшей замене и модернизации сетей продолжатся до декабря, с целью повышения надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.