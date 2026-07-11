Готовность избирательных участков к выборам проверили в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с городским прокурором Виталием Хрипуновым оценил готовность избирательных участков к предстоящим выборам депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Проверка прошла 9 июля.

В дни голосования на территории округа будут работать 107 избирательных участков. Специалисты проверили помещения, расположенные в учреждениях культуры, образования и спорта, где будет организован прием избирателей.

Особое внимание уделили участкам в отдаленных населенных пунктах, где требуется дополнительный контроль. В числе проверенных объектов — СДК «Туровский» в селе Турово и Туровская школа в местечке Данки.

Во время проверки оценили готовность помещений, наличие необходимого оборудования, средств пожаротушения, условия для маломобильных граждан и организацию работы избирательных комиссий.

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт избирателей на каждом участке. Это удобство и доверие к процедуре», — отметил Алексей Шимко.