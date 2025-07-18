Готовность инженерных систем в домах к отопительному сезону проверят в Химках

В Химках начали активную подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону. Специалисты проверят готовность систем теплоснабжения в жилых домах.

Осмотр придомовой территории и инженерных сетей многоквартирного дома № 6 на улице Мельникова провел лично заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Сорокин. Он встретился с жильцами и сотрудниками управляющей компании.

«Особое внимание мы сейчас уделяем домам, которые по данным статистики были подвержены проблемам в прошлый отопительный сезон. Конкретно на этом адресе я лично убедился, что система центрального отопления выдерживает давление, превышающее номинальное, с которым система будет сталкиваться всю зиму», — поделился Александр Сорокин.

Специалисты провели гидравлические испытания, чтобы убедиться в исправности системы.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют подготовке к предстоящему отопительному сезону. Сотрудники профильных организаций заменят контрольно-измерительные приборы, обновят изоляцию трубопроводов и проверят работу циркуляционных насосов.