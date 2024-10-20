Готовность городского парка к зиме проверили в Волоколамске

Проверка готовности городского парка к зимнему сезону прошла в Волоколамске. Комиссия уточнила данные о штате сотрудников и наличии всего необходимого инвентаря.

В смотре поучаствовали представители администрации Волоколамска, заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин, заместитель главы округа Марина Марнова и заместитель директора парка Игорь Гомозов.

Проверяющим рассказали о том, что за содержанием парка площадью восемь гектаров зимой будут следить семь уборщиков и один тракторист.

Они будут расчищать от снега главную аллею, пешеходные дорожки, территорию возле сцены, детскую площадку и площадку для воркаута. Для работ уже подготовили необходимую технику и инвентарь.

«Городской парк всегда являлся одной из популярных точек притяжения как для местных жителей, так и для гостей Волоколамска. В любое время года мы проводим здесь культурные мероприятия для разных возрастных категорий граждан», — сказала Марина Марнова.

Она также отметила, что скоро в муниципалитете начнут реализовывать проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Территорию парка украсят светящимися конструкциями. Для гостей подготовят развлекательную программу.

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