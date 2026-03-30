Готовность городских служб к весенней уборке проверили в Химках

В Химках провели традиционный смотр специализированной техники и инвентаря, которые будут задействованы в весенней уборке города. Тракторы, подметально-уборочные машины, поливомоечная техника скоро начнут работать на улицах округа.

С 1 апреля в Химках стартует месячник чистоты и благоустройства. В рамках масштабной работы приведут в порядок дворы, дороги и общественные пространства.

«С начала апреля приступаем к полноценной работе: начнется промывка и очистка дорог, уборка скопившейся за зиму пыли и мусора. Все задачи выполняются в соответствии с поручениями главы округа. Особый акцент сделан на чистоте города, оперативной ликвидации мусора и проведении ямочного ремонта», — отметил заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Владислав Митягин.

В рамках месячника в Химках планируется привести в порядок сотни дворов, участков дорожной сети и тротуаров. Работы охватят все микрорайоны округа. Задачи по уборке будут формироваться ежедневно совместно с профильным министерством.

Параллельно в Химках уже стартовали общегородские субботники. В течение месяца уборка продолжится в разных частях города. К ней традиционно присоединяются жители, сотрудники предприятий и организаций.