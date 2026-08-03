Готовность гимназии № 5 к новому учебному году проверили в Дзержинском

31 июля межведомственная комиссия провела проверку нового корпуса образовательного учреждения «Интеллект» и дошкольного отделения «Умка». Заведения признали готовыми к 1 сентября.

Заместитель главы округа Виктория Бунтина отметила, что часть замечаний устраняют прямо в ходе работы комиссии. Если проблемы требуют дополнительного финансирования или длительных сроков, их планируют решить в ближайшее время. Все учреждения образования будут готовы на 100%.

В корпусе «Успех» гимназии № 5 все готово к началу занятий. В дошкольном отделении «Умка» комиссия оценила состояние бассейна, спортивного и актового залов, игровых комнат, наличие документации и соблюдение требований безопасности.

Заместитель начальника управления образованием администрации округа Алексей Мельников заключил, что учреждение в целом готово к новому учебному году.

Межведомственная комиссия продолжит работу до 15 августа. За это время предстоит проверить 186 зданий — 28 образовательных комплексов округа.