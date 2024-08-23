Готовность домов к зиме проверили в микрорайоне Северное Кучино в Балашихе

Обход территорий провели в микрорайоне Северное Кучино в Балашихе. К новому отопительному сезону готовых 95% жилых домов.

Проверку провели первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев и заместитель главы округа Михаил Объедков. Во время обхода выявлены замечания по содержанию дорог и дворов. Управляющим компаниям поручили устранить недочеты и спилить аварийные деревья.

Напомним, по поручению главы Балашихи Сергея Юрова такие проверки состояния дворов и общественных территорий в разных районах проводятся регулярно.

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