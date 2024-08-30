Готовность домов к отопительному сезону проверили в микрорайоне Павлино

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев вместе с заместителем главы округа Михаилом Объедковым провели обход в микрорайоне Павлино. Они проверили готовность жилых домов к отопительному сезону.

«Сейчас по губернаторской программе в микрорайоне Новое Павлино происходит закольцовка теплотрасс для повышения надежности теплоснабжения. Посмотрели, как выполняется ход работ. Все идет по графику. К 15 октября все уже должно быть выполнено. Также по губернаторской программе у дома № 3 в микрорайоне Павлино идет модернизация детской игровой площадки. Проверили, как идет демонтаж», — сказал Лукичев.

В ходе обхода они пообщались с представителями ресурсоснабжающих компаний и жителями. в работы приняли задачи по уборке мусора и проверке нестационарной торговли. Это поручили структурным подразделениям администрации округа.

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