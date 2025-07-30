Готовность домов к отопительному сезону превысила в Серпухове 40%

Совещание на тему подготовки к осенне-зимнему сезону прошло в Серпухове. В нем поучаствовали глава городского округа Алексей Шимко и руководители профильных управлений.

Первой темой встречи стала ликвидация аварии на водопроводе в районе улиц Захаркина и Буденного. Она произошла вечером 28 июля.

«С трех часов ночи на месте аварии работаем вместе с Министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллом Григорьевым и его первым заместителем Владимиром Векленко. К раздаче воды на улицах Советской, Юбилейной и на проезде Мишина присоединились активисты „Молодой гвардии“ и „Волонтеры Подмосковья“», — прокомментировал Алексей Шимко.

Он также поблагодарил специалистов компании «Водоканал-Сервис» и «Комбината благоустройства» за оперативное устранение аварийной ситуации.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку жилфонда округа к отопительному сезону. Сейчас готовность составила 41,8%. Все работы должны завершить до 15 сентября.

Еще одной темой встречи стала доступность записи к врачам. Штат специалистов в округе укомплектован на 93%. Чтобы привлечь новые кадры, в Серпухове действуют меры соцподдержки.

Для привлечения новых кадров округ предоставляет меры социальной поддержки.