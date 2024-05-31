Готовность домов для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме достигла 50%

Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Яхроме. На данный момент готовность объектов достигла 50%.

«На площадке строители ведут монолитные работы, возведение внутренних и наружных стен, устройство перегородок и фасада, монтаж системы отопления, установка окон и электромонтажные работы», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

После завершения строительства в новые квартиры смогут переехать 410 человек — жители домов № 23, № 24 и № 25 на улице Ленина. Новое здание возведут к концу года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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