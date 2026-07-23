Готовность дома для военнослужащих в Одинцовском округе превысила 80%

В Кубинке завершается строительство многоквартирного дома для военнослужащих на улице Генерала Вотинцева. Строительная готовность объекта превысила 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

На объекте практически полностью выполнены кровельные работы, продолжается монтаж фасадных конструкций и внутренняя отделка квартир. В ближайшее время строители приступят к установке входных и межкомнатных дверей. Ежедневно на площадке работают около 270 специалистов, задействовано 12 единиц строительной техники.

Новый жилой дом будет состоять из двух 12-этажных секций общей площадью более 41,7 тысячи квадратных метров. Под зданием разместят паркинг, рассчитанный на 170 автомобилей. Всего в доме предусмотрено 334 квартиры.

Первые этажи здания отведут под объекты повседневной инфраструктуры. Здесь откроются супермаркет, пункты выдачи заказов, спортивный зал, медицинский пункт, аптека, многофункциональный центр, отделение банка и парикмахерская.

Одновременно продолжается благоустройство прилегающей территории. Проект предусматривает создание зоны для спорта и отдыха с футбольным полем с искусственным покрытием, универсальной площадкой с баскетбольными кольцами, детской зоной и площадкой для воркаута. Пространство также дополнят гамаками, лежаками, качелями.

Завершить строительство планируется в октябре 2026 года.