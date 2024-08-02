Готовность дома для переселенцев в Пушкинском составила 98%

Многоквартирный дом на Гоголевской улице в Пушкинском готов на 98%. В него переедут более трехсот жителей аварийных домов.

Ход строительных работ оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и представители надзорных ведомств.

«Сейчас проводится техническое присоединение дома. Совсем скоро сюда переедут порядка 320 жителей аварийных домов, которые смогут лично оценить свои квартиры», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

Отметим, что всего в Пушкинском должны переселить жителей 61 дома. Это более 1600 человек. Работы ведут по государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

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