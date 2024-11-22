Готовность детского сада в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном превысила 30%

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил готовность образовательных комплексов в жилом районе «Зеленые аллеи». Детский сад откроют в сентябре 2025 года, а школу — еще через год.

Строительство образовательного комплекса проверили вместе с жителями района. Детский сад на 155 мест готов на 30%. Его планируют открыть 1 сентября 2025 года. Возведение школы на 1225 учащихся продвинулось на 8%. Учреждение распахнет двери в третьем квартале 2026 года.

«После встречи по вопросам ремонта фасада 17-го дома проверили с жителями ход строительства детского сада на 155 мест и школы на 1225 мест в ЖК „Зеленые Аллеи“. В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа, парапета кровли и устройству железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность объекта составляет 30%. В школе на данный момент устраивают фундамент, армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.