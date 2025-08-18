Готовность детского сада в ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе достигла 55%

Возведение детского сада на 155 воспитанников продолжается в Ленинском округе. Его строят в густонаселенном районе, чтобы удовлетворить здесь потребность в дошкольном образовании.

Здание будет трехэтажным. Его общая площадь превысит 2,6 тысячи квадратных метров.

Внутри разместят шесть групп, спортивный и музыкальный залы, а также медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Предусмотрят и доступную среду для маломобильных групп населения.

Около детского сада построят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Специалисты проведут озеленение.

«Новый детский сад возводим возле корпусов № 17 и № 18 в ЖК „Зеленые Аллеи“ совместно с группой компаний „Самолет“. Сейчас завершаем устройство кровли и остекление, монтируем инженерные системы, ведем внутренние отделочные работы и благоустройство территории», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Отметим, что это третий детский сад в жилом комплексе. Всего в Ленинском округе по итогам 2024–2025 годов откроют девять новых детских садов.