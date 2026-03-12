Готовность детского сада в ЖК «Союзный» в Одинцове достигла 80%

Строительство нового детского сада «Кубик» в жилом комплексе «Союзный» вышло на финишную прямую. Современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 245 мест, готово уже на 80%.

Сейчас строители сосредоточены на внутренней отделке помещений и благоустройстве прилегающей территории. Все основные инженерные коммуникации уже проложены и подключены. Специалисты завершили монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления и электричества. Также полностью выполнено остекление здания — все оконные проемы закрыты. На объекте ежедневно трудятся 45 рабочих, задействованы две единицы спецтехники.

Планировка нового сада продумана до мелочей. Здесь будет создано 10 групп, две из которых предназначены для самых маленьких воспитанников в возрасте до трех лет. Помимо групповых ячеек, в здании разместятся просторный пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет с изолятором, а также все необходимые служебные и бытовые помещения для персонала.

Уже в третьем квартале этого года детский сад «Кубик» будет передан на баланс города, после чего он распахнет свои двери для жителей «Союзного».