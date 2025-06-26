Готовность детского сада в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе составила 50%

Детский сад на 250 мест построили на 50% в Ленинском округе. Завершить все работы должны до конца 2025 года.

Строительство идет с опережением графика. Специалисты уже провели монолитные работы и установили оконные блоки.

Они завершают черновую отделку помещений и приступили к чистовой. Параллельно готовят к установке технологическую мебель, монтируют инженерные сети.

«Детский сад изначально планируется к вводу в соответствии с нашим графиком во втором квартале 2026 года, однако мы сейчас делаем все возможное, ускоряем все процессы, чтобы отдать детский сад жителям до конца этого года», — добавила заместитель руководителя проекта ЖК «Пригород Лесное» Мария Сундырцева.

Площадь здания составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместят 10 групповых комнат с видом на лес, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинета логопеда.