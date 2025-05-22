Готовность детского сада в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе достигла 90%

В Ленинском городском округе Московской области завершается строительство детского сада на 310 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0». По информации пресс-службы главы округа Станислава Каторова, готовность объекта составляет около 90%.

Детский сад будет входить в состав общеобразовательной школы № 11. Основные строительные этапы, включая возведение несущих конструкций, монтаж крыши и облицовку фасадов, уже завершены. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, установка инженерных систем и обустройство игровых площадок.

Станислав Каторов подчеркнул, что этот детский сад — не просто новое здание, а комфортная и безопасная среда для детей. Большое внимание уделят качеству строительства и оснащению учреждения, чтобы создать условия для полноценного развития малышей. Благодаря активному темпу работ и тщательному контролю, открытие детского сада для первых воспитанников запланировано на 1 сентября.

Ранее сообщалось, что трехэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров рассчитано на 13 групп детей от 1,5 до семи лет. На первом и втором этажах разместятся группы для детей четырех до шести лет, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также служебные помещения. Третий этаж будет отведен под группы для детей пяти до семи лет и административные комнаты.