Готовность детского сада в ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе достигла 58%

В Ленинском городском округе в ЖК «1-й Донской» за пять месяцев возвели каркас детского сада на 300 мест. Сейчас строители начали монтировать фасадные системы трехэтажного здания, объект готов на 58%.

Главы округа Станислав Каторов сообщил, что здание детского сада будет функциональным и выполнено в современном стиле.

«Входная группа с панорамным остеклением, просторный светлый вестибюль, также будут все необходимые помещения — полностью оборудованный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков, кабинеты психолога, логопеда и хозяйственные помещения. На территории для детей сделаем современные спортивные и прогулочные площадки и амфитеатр», — сказал Станислав Каторов.

Фасад здания украсят яркие оконные откосы, клинкерная и керамогранитная плитка. Первый этап благоустройства территории завершен, в рамках которого были установлены малые архитектурные формы, проведены работы по высадке деревьев и кустарников, а также смонтированы беседки и зоны для отдыха.

В настоящее время на территории осуществляется устройство открытого амфитеатра.