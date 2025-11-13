Готовность детского сада в ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе достигла 58%
В Ленинском городском округе в ЖК «1-й Донской» за пять месяцев возвели каркас детского сада на 300 мест. Сейчас строители начали монтировать фасадные системы трехэтажного здания, объект готов на 58%.
Главы округа Станислав Каторов сообщил, что здание детского сада будет функциональным и выполнено в современном стиле.
«Входная группа с панорамным остеклением, просторный светлый вестибюль, также будут все необходимые помещения — полностью оборудованный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков, кабинеты психолога, логопеда и хозяйственные помещения. На территории для детей сделаем современные спортивные и прогулочные площадки и амфитеатр», — сказал Станислав Каторов.
Фасад здания украсят яркие оконные откосы, клинкерная и керамогранитная плитка. Первый этап благоустройства территории завершен, в рамках которого были установлены малые архитектурные формы, проведены работы по высадке деревьев и кустарников, а также смонтированы беседки и зоны для отдыха.
В настоящее время на территории осуществляется устройство открытого амфитеатра.
Кроме того, проект жилого комплекса «1-й Донской» предусматривает строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, общеобразовательного учреждения на 1350 мест и подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на пять бригад.
«Помимо строительства инфраструктурных объектов важно обеспечить комфортное передвижение по дорогам. В новом ЖК планируется реконструкция улицы Калиновой с расширением до четырех полос», — подчеркнул директор проектов группы компаний «ФСК» Сергей Пыров.