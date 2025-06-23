Готовность детского сада в Новоивановском под Одинцовом достигла 85%

Строительство детского сада на 185 мест в рабочем поселке Новоивановское под Одинцовом вышло на финишную прямую. Рабочие уже завершили остекление и монтаж кровли.

Сейчас основные силы подрядной организации сосредоточены на оформлении фасада. Одновременно монтируются внутренние инженерные системы, идет отделка помещений и установка межкомнатных дверей. Стартовали работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, что детский сад возводится в жилом комплексе «Инновация» в рамках программы комплексного развития территорий. Дошкольное учреждение рассчитано на восемь разновозрастных групп — для детей предусмотрены игровые и учебные комнаты, помещения для кружков и занятий, а также отдельные залы для физкультуры и музыки. Пищеблок будет оснащен кухней полного цикла. Медицинское отделение включит в себя процедурную и кабинет медицинской сестры.

Проект предусматривает создание комфортной прогулочной зоны на прилегающем к зданию участке, а также строительство игровых и спортивных площадок, высадку зеленых насаждений.