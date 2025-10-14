Готовность детского сада в Голицыне Одинцовского округа превысила 90%

Строители завершают чистовую отделку и монтаж системы вентиляции, в пищеблоке уже подключают технологическое оборудование, на прилегающей территории смонтировали освещение.

Приступить к благоустройству территории подрядчик должен на следующий неделе. Главная задача — до конца октября выполнить все оставшиеся работы по фасадам и собрать мебель. Генеральная уборка стоит в плане на декабрь, тогда же детсад начнут готовить к открытию.

Напомним, что в обновленном дошкольном учреждении будут организованы 10 групп ребят в возрасте от двух до семи лет — у каждой из них будет своя прогулочная площадка с теневым навесом. Помимо игровых комнат и пищеблока, в здании сделали две утепленные веранды, медицинский блок с процедурной, актовый и спортивный залы.