Готовность детского сада в Голицыне Одинцовского округа превысила 90%
Продолжается капитальный ремонт детского сада № 20 на Заводском проспекте в Голицыне Одинцовского округа. Общая готовность объекта превысила 90%.
Строители завершают чистовую отделку и монтаж системы вентиляции, в пищеблоке уже подключают технологическое оборудование, на прилегающей территории смонтировали освещение.
Приступить к благоустройству территории подрядчик должен на следующий неделе. Главная задача — до конца октября выполнить все оставшиеся работы по фасадам и собрать мебель. Генеральная уборка стоит в плане на декабрь, тогда же детсад начнут готовить к открытию.
Напомним, что в обновленном дошкольном учреждении будут организованы 10 групп ребят в возрасте от двух до семи лет — у каждой из них будет своя прогулочная площадка с теневым навесом. Помимо игровых комнат и пищеблока, в здании сделали две утепленные веранды, медицинский блок с процедурной, актовый и спортивный залы.