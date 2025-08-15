Готовность детского сада № 20 в Голицыне под Одинцовом достигла 75%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Продолжается капитальный ремонт детского сада № 20, который входит в состав Голицынской школы № 1. Здание 1965 года постройки за десятилетия сильно износилось, поэтому сейчас в нем обновляют все — от инженерных систем до фасада.

Демонтаж изношенного оборудования полностью завершен, основные строительные работы почти закончены. Предчистовая отделка помещений выполнена на 90%, чистовая — на 40%. Работают на объекте 64 человека, еще двое — в инженерно-техническом надзоре.

Сейчас в детском садике идут фасадные и кровельные работы, подрядчик монтирует вентиляцию, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрику и связь. Продолжается поставка оборудования. Общая строительная готовность — 75%.

Задача для строителей — завершить все работы до 1 сентября и встретить учебный год в полностью обновленном здании.