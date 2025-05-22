Готовность детского сада № 2 «Колокольчик» во Фрязине достигла 46%

В подмосковном городе Фрязино продолжается масштабный капитальный ремонт детского сада № 2 «Колокольчик» в рамках государственной программы Московской области. Это здание, построенное в 1960 году, на протяжении многих лет служит городу и воспитало не одно поколение местных жителей.

На данный момент подрядчики завершили демонтажные работы, подготовив помещения к дальнейшему ремонту. Внутри здания ведется предчистовая отделка, параллельно укрепляют кровлю и фасад. Особое внимание уделяется замене инженерных сетей, что обеспечит надежность и безопасность эксплуатации в будущем.

Готовность объекта составляет около 46%, работы идут согласно утвержденному графику. В ближайшее время планируется обновить электросети, модернизировать входные группы, установить современное оборудование и благоустроить прилегающую территорию.

Обновленный детский сад «Колокольчик» откроет двери для малышей уже 1 сентября. Ребятам будет предоставлено современное образовательное пространство с комфортными условиями для развития, игр и обучения.

Этот проект является важным этапом в развитии социальной инфраструктуры Фрязино. Он сохраняет исторический облик города и создает новые возможности для детей, обеспечивая им безопасность и удобство. Благодаря поддержке областных властей «Колокольчик» получает шанс на полное преображение.