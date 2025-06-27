Готовность детского сада на улице Неделина в Щелкове превысила 50%

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил строительную площадку нового детского сада на улице Неделина в микрорайоне Щелково-7, чтобы проверить ход работ. На данный момент объект готов примерно на 53%.

В настоящее время ведутся штукатурные работы, монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации. Также продолжается установка витражей и устройство дренажной системы. Андрей Булгаков отметил, что в детском саду будут оборудованы современные музыкальный и спортивный залы. Для детей предусмотрены просторные и светлые группы, занятия с использованием электронных средств обучения и IT-технологий, а также познавательные игры.

Кроме того, в учреждении планируется внедрить инновационные проекты: экологическую тропу «Лесные открытия», которая позволит воспитанникам на практике познакомиться с природой, а также тропу здоровья — специальную дорожку с разными поверхностями, такими как песок, галька и трава. Это поможет укрепить мышцы и связки, а также предотвратить плоскостопие.

На территории детского сада будут оборудованы уличные игровые площадки и большая спортивная зона для активного отдыха на свежем воздухе. Все игровые поверхности будут покрыты резиновым антиударным покрытием для безопасности детей.