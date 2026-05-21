Готовность детского сада «Кубик» на 250 мест достигла 85%

В городе Одинцово, на улице Сосновой, дом 13, завершается строительство детского сада «Кубик», рассчитанного на 250 мест. Этот объект возводится за счет застройщика микрорайона ЖК «Союзный» — группы компаний «Вектор». Сейчас готовность детского сада составляет 85%.

Специалисты завершают внутреннюю отделку здания, идут финальные работы. Проводится монтаж лифтового оборудования и подготовка пищеблока. На следующей неделе леса с фасада полностью уберут, и местные жители смогут оценить архитектуру нового здания.

«На данный момент готовность — 85 процентов, работает 2 единицы техники и 50 специалистов. Проводится благоустройство территории. Началась сборка малых архитектурных форм: беседок, спортивных и игровых комплексов, лавочек и песочниц», — рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела Сергей Чуриков.

Все оборудование и мебель для нового детского сада — отечественного производства, безопасное и соответствует всем нормативам. Жители микрорайона ЖК «Союзный» смогут приводить своих детей в дошкольное учреждение, не покидая дворовой территории дома.