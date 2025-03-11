Готовность детсада в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске превысила 25%

Новое дошкольное учреждение продолжают возводить в Красногорске. Сейчас монолитный каркас здания готов на 70%.

Полностью работы с монолитом завершат в ближайшие месяцы. Затем специалисты начнут заниматься кладкой стен и устройством внутренних перегородок.

Объект планируют ввести в эксплуатацию одновременно с первой очередью жилого корпуса № 1. Здание будет трехэтажным, его площадь составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

Здесь разместят пять групп детей. Есть также физкультурный и музыкальный залы, универсальный класс для творческих занятий, медицинский кабинет, логопедический кабинет и пищеблок с горячим и холодным цехами.

Территорию также благоустроят. Оборудуют игровые площадки, установят ограждение.

Отметим, что всего в рамках проекта ЖК «Квартал Строгино» построят четыре жилых корпуса, школу и два детских сада, а также поликлинику.