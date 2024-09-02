Готовность более чем 90% теплосетей проверили в Подмосковье

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Свыше 90% теплосетей проверили на готовность к зиме в Подмосковье. Из 10,6 тысячи километров коммуникаций испытания провели на 9,5 тысячи километрах в 57 округах региона. Это позволило выявить 1,3 тысячи утечек.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, испытания стартовали 5 апреля, за это время специалисты выполнили 3,3 тысячи выездов. За последнюю неделю они зарегистрировали 224 технологических сбоя, из которых 123 касались электричества и 101 — водоснабжения.

«Проверка тепловых сетей перед зимним сезоном — одна из ключевых задач для обеспечения надежности энергоснабжения в регионе. Мы продолжаем контролировать процесс испытаний, оперативно устраняя выявленные проблемы, чтобы жители Подмосковья могли спокойно встретить холодный период», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Полностью теплосети проверили в 29 муниципалитетах. Эту работу планируют продолжить.

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