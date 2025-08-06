Готовность более 60% школ и детсадов к 1 сентября проверили в Красногорске

Комплексная приемка образовательных учреждений продолжается в городском округе. Специальная комиссия осмотрела уже более 60% школ и детских садов муниципалитета.
Экзамен на готовность к учебному году сдала и средняя школа № 10. Специалисты — представители управления образования, полиции, здравоохранения, пожарной службы проинспектировали все — от пищеблока до кнопки тревожной сигнализации. Безопасности детей уделяется повышенное внимание.
Для образовательных учреждений комплексная приемка является своеобразным экзаменом. И школа № 10 достойно его сдала. Комиссия осмотрела учебные классы, кухню, столовую, оценила ремонт в спортзале, где рабочие скоро приступят к покраске.
Проверили специалисты и готовность двух детских садов — № 36 и № 43. Они входят в состав образовательного комплекса. К 1 сентября воспитанников здесь будет ждать приятный сюрприз — новые веранды, красочные участки, обновленная разметка. К началу учебного года все школы, комплексы и детсады Красногорска должны быть готовы на 100%.
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