Готовность Богородского округа к отопительному сезону оценили на 80%

Большую часть работ по подготовке к зимнему отопительному сезону в Богородском округе уже провели. Готовность муниципалитета составляет 80 процентов. Глава округа Игорь Сухин с профильным заместителем Дмитрием Устиновым объехали котельные в Ногинске.

Объекты теплоснабжения в центре города Ногинска проверили и глава округа Игорь Сухин, его заместитель Дмитрий Устинов и директор акционерного общества «Ногинское производственно-техническое объединение „Жилищно-коммунального хозяйства“ Александр Малышев. Посетили микрорайон Истомкино, Доможирово, Полет и Глухово. На особом контроле у проверяющих находятся котельные мощностью более 5 Мегаватт. Таких в округе 54.

«Мы по многим объектам уже вошли в госпрограмму. И смотрим на перспективу, на 26, 27 и последующие годы, чтобы сделать устойчивое теплоснабжение в округе», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Комиссия проверила эксплуатационные документы, планы ликвидации аварийных ситуаций, журналы учета. Сейчас в теплоснабжающих компаниях завершают подготовку котельных и тепловых сетей к предстоящему сезону.

«Более 80 процентов работ, которые запланированы, уже выполнены. Но работа не прекращается весь год. На котельной „Доможирово“ мы сейчас устанавливаем аккумуляторный бак, сделаем еще теплоизоляцию, поставим новою кислотную емкость для промывки фильтров», — рассказал Александр Малышев.

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