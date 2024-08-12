Готовность благоустройства лесопарка «Северный» в Пушкино достигла 60%

Новый этап благоустройства лесопарка «Северный» стартовал в Пушкино. Рабочие уже закончили демонтаж элементов и планировку объекта.

Работы по подготовке к очередному этапу благоустройства завершили в лесопарке «Северный» в Пушкино. Специалисты уже демонтировали старые объекты, провели планировку территории и подготовили основания для будущих конструкций.

В лесопарке появится уличное освещение и камеры видеонаблюдения, кустарники и газон. В планах также обустроить зоны отдыха, площадки для выгула собак, спортивные комплексы, современную экотропу и парковку на 200 мест.

Ход работ оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и активисты «Единой России».

«Особое внимание мы уделяем окружающей среде, все работы выполняются бережно по отношению к зеленым насаждениям и экосреде. Во время строительных работ используются исключительно природные материалы», — прокомментировал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

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