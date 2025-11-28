Готовность благоустройства бульвара в микрорайоне Дзержинец в Пушкино достигла 40%

Исполнителю предстоит благоустроить 3,4 гектара территории. Рабочие провели демонтаж, уложили плитку и подключили освещение. Готовность объекта достигла 40%.

«Осмотрели работы, которые запланированы на текущий год до зимнего периода. Покрытие готово в полном объеме за исключением зон под фонтаны, где будут прокладываться инженерные коммуникации. Мы сделали вело-пешеходную асфальтированную тропу. Жители уже ею пользуются. Мы еще запустим освещение, чтобы в вечернее и ночное время можно было ходить по освещенным участкам», — прокомментировал Максим Прибытков.

В следующем году проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и качели, смонтируют светомузыкальные фонтаны. Пока объект законсервировали до весны. Завершить благоустройство планируют в мае 2026 года.