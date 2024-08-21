Готовность 40 учебных учреждений к 1 сентября проверили в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Почти 35 тысяч детей пойдут в школы и детсады Серпухова 1 сентября. Специальная комиссия оценила готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

В Серпухове комиссия продолжает приемку учреждений образования. С 22 июля по 9 августа проверили 40 школ, гимназий, детских садов, учреждений дополнительного образования — как муниципальных, так и частных.

Параллельно сотрудники ГИБДД оценили готовность 16 школьных автобусов.

В целом, в этом году в учреждениях образования провели масштабную ревизию материально-технического состояния. Для того, чтобы привести все в соответствие, выделили более 100 миллионов рублей из местного бюджета.

Основные работы выполнили, часть завершат к 1 сентября. Сейчас ремонты продолжаются в детских садах «Радуга 47», «Матрешка», «Росинка», «Пчелка» и других учреждениях.

Специалисты также отметили, что дошкольные отделения округа полностью укомплектованы кадрами, в школах наблюдается дефицит педагогов. Однако благодаря введению ежегодных выплат в образовательные учреждения Серпухова пришли работать 35 молодых специалистов.

Размер поддержки составляет 80 тысяч рублей. Ее можно получить в течение трех первых лет работы в учреждениях Серпухова.

Отметим, что всего в образовательные учреждения округа в этом году пойдут 34700 детей.

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