Готовность 40 учебных учреждений к 1 сентября проверили в Серпухове
Почти 35 тысяч детей пойдут в школы и детсады Серпухова 1 сентября. Специальная комиссия оценила готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
В Серпухове комиссия продолжает приемку учреждений образования. С 22 июля по 9 августа проверили 40 школ, гимназий, детских садов, учреждений дополнительного образования — как муниципальных, так и частных.
Параллельно сотрудники ГИБДД оценили готовность 16 школьных автобусов.
В целом, в этом году в учреждениях образования провели масштабную ревизию материально-технического состояния. Для того, чтобы привести все в соответствие, выделили более 100 миллионов рублей из местного бюджета.
Основные работы выполнили, часть завершат к 1 сентября. Сейчас ремонты продолжаются в детских садах «Радуга 47», «Матрешка», «Росинка», «Пчелка» и других учреждениях.
Специалисты также отметили, что дошкольные отделения округа полностью укомплектованы кадрами, в школах наблюдается дефицит педагогов. Однако благодаря введению ежегодных выплат в образовательные учреждения Серпухова пришли работать 35 молодых специалистов.
Размер поддержки составляет 80 тысяч рублей. Ее можно получить в течение трех первых лет работы в учреждениях Серпухова.
Отметим, что всего в образовательные учреждения округа в этом году пойдут 34700 детей.
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