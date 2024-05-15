Госзакупки в Подмосковье превысили 500 миллиардов рублей за год | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:24 Госзакупки в Подмосковье превысили 500 миллиардов рублей за год Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму свыше 500 миллиардов рублей за год. При этом более половины закупок пришлось на малый и средний бизнес — 268 миллиардов рублей.

«Госзакупки — один из важных элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, за счет данного инструмента бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования. Отмечается, что все инвестпроекты в Московской области сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора.

Подмосковье помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, а также создает все условия для развития предприятия уже после запуска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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