Госветслужбу Подмосковья отметили 8 медалями на выставке «Золотая осень»

Профильные эксперты отметили регион наградами за достижения в области ветеринарии, биологической безопасности и развития лабораторной базы.

Золото вручили терветуправлению №2 за работу, посвященную специалистам ВОВ, и увековечение памяти. Также его сотрудники получили две серебряные медали за проект по биобезопасности и ликвидации бешенства.

Территориальное ветеринарное управление №5 было удостоено золотой и бронзовой награды за локализацию и ликвидацию опасных болезней животных, а также серебра за разработку сервиса для заключение договоров ветеринарных услуг.

Терветуправление №1 получило серебро за локализацию и ликвидацию опасных болезней животных, а Московская областная ветеринарная лаборатория - серебро за разработку программ по популяризации профессии, профориентации и привлечению молодых ветеринаров.

В Минсельхозпроде МО отметили, что работу региона не первый год отмечают на федеральном уровне. Заслуги лишь подтверждают вклад подмосковных работников в эпизоотическое благополучие и биобезопасность страны.