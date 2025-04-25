Госветслужба Подмосковья рассказала, что делать в случае укуса змеи у питомца

Выбирая отдых на даче или прогулки в лесопарках с питомцами, хозяевам необходимо быть предельно внимательными, ведь на их пути могут встретиться змеи. В Московской области обитают только два вида — безопасные ужи и ядовитые гадюки. Специалисты Госветслужбы Подмосковья в преддверии майских праздников рассказали, что делать, если животное все-таки ужалила опасная рептилия.

Сначала необходимо внимательно осмотреть место укуса — обычно это две кровоточащие раны.

Противопоказано:

отдавливать яд;

применять спиртосодержащие жидкости для обработки;

делать надрезы в области укуса;

накладывать тугие повязки.

Все это может либо ускорить распространение яда, либо привести к развитию инфекции и нарушениям кровотока.

Для оказании первой помощи следует приложить холодный компресс на область укуса и не давать животному его лизать.

Если до ветликники не более 10-15 минут, то стоит отправляться без замедлений. В случае если дорога занимает более 30-40 минут, перед выездом нужно применить антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ к питьевой воде в дороге. Также необходимо снизить двигательную активность животного по пути. Она усиливает циркуляцию крови, и яд распространяется быстрее.

Важно доставить питомца в ветклинику как можно скорее. Адреса региональных госветклиник можно найти на сайте.

Колл-центр ветеринарии работает с 9:00 до 21:00 по номеру +7(495)668-01-25. В остальное время звонки принимает электронный помощник Вита.