Госветслужба Подмосковья проверила около 500 образцов яиц на рынках за сентябрь

Специалисты государственных ветеринарных лабораторий регулярно проверяют качество и безопасность куриных яиц, которые предлагаются на рынках и ярмарках Московской области. В прошлом месяце было взято 383 пробы яиц и проведено 496 исследований. В результате проверок с реализации было снято 80 яиц из-за несоответствия органолептическим показателям.

Согласно информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, каждую партию яиц сопровождают удостоверение или паспорт качества, а также ветеринарное свидетельство, подтверждающее благополучие хозяйства относительно болезней птиц.

Реализовать партии яиц от водоплавающей птицы, загрязненные или с поврежденной скорлупой на рынках запрещено. Также яйца должны иметь действующий срок годности и четкую маркировку; при ее отсутствии товар не будет допущен к продаже.

Продажу пищевых яиц могут осуществлять только лица, соблюдающие санитарные нормы торговли и имеющие медицинские книжки.

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