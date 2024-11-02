Госветслужба Подмосковья провела тысячу исследований рыбы в октябре

Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более тысячи исследований речной и морской рыбы на рынках в октябре. Они взяли пробы на органолептические показатели и паразитов — отклонение от нормы не обнаружено, вся продукция прошла проверку.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в ветеринарных лабораториях Подмосковья специалисты проверили рыбы разных пород — это треска, минтай, горбуша и речной карп, амур, толстолобик и другие.

В ведомстве добавили, что определить качество рыбы можно по запаху — он должен быть свежий, морской или речной.

Глаза рыбы должны быть прозрачными и яркими, а жабры ярко-красного или розового цвета без серого налета. В противном случае стоит отказаться от покупки.

«Продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы», — подчеркнули в ведомстве.