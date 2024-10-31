Госветслужба Подмосковья провела 7 тысяч исследований говядины в октябре

В подмосковных лабораториях ветеринарной санитарной экспертизы провели свыше 7,1 тысячи исследований говядины, представленной на рынках и ярмарках в разных городах. В результате с реализации сняли 5,5 килограмма мяса, которые не прошли по физико-химическим показателям.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что лабораторные исследования позволяют не допускать продажу некачественной продукции жителям региона.

Приобретать мясо можно только в местах санкционированной торговли — там продукцию проверяют. Продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы, содержащие информацию о происхождении, перемещениях и лабораторных проверках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.