Госветслужба Подмосковья провела 2,7 тысячи исследований грибов на рынках

Дикорастущие грибы, которые продают на рынках Подмосковья, регулярно проверяют в Госветслужбе. С начала года провели 2,7 тысячи таких исследований.

Проверки не выявили недоброкачественных грибов на рынках Подмосковья.

Специалисты сначала оценивают внешний вид продукции, проверяют целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Затем отбирают пробы и проводят исследования на содержание вредных веществ. Пристальное внимание уделяется поиску несъедобных и ядовитых экземпляров, которые сразу же изымаются у продавцов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что грибы могут поглощать радионуклиды из почвы. Покупать их можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется Госветслужбой региона.

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