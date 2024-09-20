Госветслужба Подмосковья провела 2,7 тысячи исследований грибов на рынках
Дикорастущие грибы, которые продают на рынках Подмосковья, регулярно проверяют в Госветслужбе. С начала года провели 2,7 тысячи таких исследований.
Проверки не выявили недоброкачественных грибов на рынках Подмосковья.
Специалисты сначала оценивают внешний вид продукции, проверяют целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Затем отбирают пробы и проводят исследования на содержание вредных веществ. Пристальное внимание уделяется поиску несъедобных и ядовитых экземпляров, которые сразу же изымаются у продавцов.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что грибы могут поглощать радионуклиды из почвы. Покупать их можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется Госветслужбой региона.
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