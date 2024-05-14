Госветслужба Подмосковья промаркировала пасеку в Кашире | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:07 Госветслужба Подмосковья промаркировала пасеку в Кашире Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Специалисты Госветслужбы провели маркировку ульев личной пасеки жителя городского округа Кашира. Всю информацию о каждой пчелиной семье, а их всего оказалось 14, внесли в единый реестр «Хориот» ФГИС ВетИС.

«В соответствии с федеральным законодательством, пчелы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, закрепляемое на внешней стороне улья», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

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Это первая учтенная и маркированная пасека на территории Каширы. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 800 пчеловодов.

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