Госветслужба Подмосковья напомнила об обязательных прививках для щенков

Каждому щенку необходимо пройти вакцинацию от опасных инфекций и болезней. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что входит в перечень обязательных прививок.

Прививки помогают защитить щенков от многих болезней, в числе которых лептоспироз, парвовирусный энтерит, аденовирус первого типа, парагрипп, чума плотоядных и бешенство.

Если владелец собаки часто берет питомца на выставки, тренировки или в другие места большого скопления собак, также понадобится вакцинация от бордетеллеза.

График вакцинации подбирается индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветклиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра Госветслужбы Подмосковья +7(495)668-01-25.

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