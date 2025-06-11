Госветклиники Подмосковья будут работать в штатном режиме в выходные

С 12 по 15 июня государственные ветеринарные клиники Подмосковья будут работать как обычно — с 09:00 до 20:00. Уточнить расписание и список услуг можно на сайтах территориальных ветуправлений № 1, № 2 и № 5. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

Уточнить интересующие вопросы можно, позвонив на круглосуточную горячую линию ведомства по номеру 8 (495) 668-01-25 — там работает голосовой помощник Вита.

В случае экстренной ситуации круглосуточно принимает Мытищинская ветстанция на Олимпийском проспекте. Кроме того, в июне в парках региона будет работать более 50 мобильных пунктов, где можно бесплатно привить, чипировать или зарегистрировать питомца — адреса и время работы таких точек есть на сайте.