Госуслугу по смене имени для детей до 14 лет перевели в онлайн в Подмосковье

Новая госуслуга для семей появилась на региональном портале в Подмосковье. Теперь в электронном виде можно получить разрешение на смену имени и фамилии ребенка до 14 лет .

Как сообщили в областном Мингсоуправления, поменять имя и фамилию ребенку до 14 лет можно только с согласия органов опеки и попечительства. Для этого нужно получить специальное разрешение в отделе ЗАГС. Также понадобится разрешение обоих родителей, а с 10 лет — согласие самого ребенка.

«Создавать новые возможности для семей с детьми — это наш приоритет. Цифровые сервисы позволяют оформлять необходимые услуги буквально в пару кликов и в любое удобное время. Теперь родители могут электронно оформить разрешение на смену имени и фамилии детей до 14 лет. В 2024 году этой услугой воспользовались порядка 700 раз», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для получения разрешения необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Жители могут получить госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».