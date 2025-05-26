Госуслугу по лицензированию подземных вод оптимизировали в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья упростило госуслугу получения лицензий на пользование участками недр местного значения на региональном портале. Теперь она предоставляется за 45 рабочих дней вместо 50, а количество необходимых документов уменьшено с 16 до 10.

Изменения касаются лицензирования работ по геологическому изучению, разведке и добыче подземных вод, используемых для водоснабжения населенных пунктов и СНТ.

«Это одна из самых востребованных услуг в регионе. На сегодняшний день министерство выдало свыше 3100 лицензий предприятиям, организациям и другим недропользователям. В Подмосковье около 11 тысяч одних только садоводческих объединений, так что услуга лицензирования весьма популярна, и мы делаем все возможное для того, чтобы предоставлять ее быстрее», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Упрощение процедуры стало возможным благодаря переводу части документооборота в электронный формат. Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке.