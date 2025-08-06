Госуслугу по лесной амнистии оптимизировали в Подмосковье

Госуслугу по приведению в соответствие сведений лесного реестра и ЕГРН оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Туда внедрили новые сервисы, которые сделают процедуру проще и удобнее.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в прошлом году к онлайн-услуге подключили сервис предпроверки, при помощи которого можно до подачи заявки узнать, исключен ли участок из лесного фонда.

«Теперь мы упростили электронную форму заявки и внедрили сервис автозаполнения категории земли по кадастровому номеру. Это поможет исключить ошибки при заполнении заявлений и снизить количество отказов в предоставлении услуги», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Лесная амнистия позволяет урегулировать право собственности на земельные участки, по которым данные ЕГРН противоречат лесному реестру. Благодаря этому можно законно оформить свои права на недвижимость и исправить несоответствия в документах.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также предприниматели.